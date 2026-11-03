NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 110.84 USD. Bei einem Royal Gold-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.022 Royal Gold-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (235.99 USD), wäre die Investition nun 2’129.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112.91 Prozent gesteigert.

Royal Gold war somit zuletzt am Markt 19.37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch