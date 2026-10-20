Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Royal Gold-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Royal Gold-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 69.97 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 142.918 Royal Gold-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 33’715.88 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Papiers am 19.10.2026 auf 235.91 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 237.16 Prozent gleich.
Royal Gold markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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