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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Royal Gold-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Royal Gold-Papier bei 190.87 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Royal Gold-Aktie investiert, befänden sich nun 5.239 Royal Gold-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 1’230.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 234.91 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 23.07 Prozent gleich.
Royal Gold erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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