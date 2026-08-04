NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 156.43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.639 Royal Gold-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 129.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 202.04 USD belief. Mit einer Performance von +29.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Royal Gold-Wert an der Börse wurde auf 16.86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch