Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 97.09 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10.300 Royal Gold-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 236.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’440.11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 144.01 Prozent.
Royal Gold erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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