NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110.20 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90.744 Royal Gold-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’471.87 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Papiers am 17.08.2026 auf 236.62 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 114.72 Prozent.

Royal Gold markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch