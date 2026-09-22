Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Royal Gold gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Royal Gold-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 84.09 USD wert. Bei einem Royal Gold-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.892 Royal Gold-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’974.31 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Anteils am 21.09.2026 auf 250.11 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 197.43 Prozent angezogen.
Royal Gold wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.14 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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