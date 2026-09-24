NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ross Stores von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Ross Stores-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Ross Stores-Papier an diesem Tag 115.99 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 8.621 Ross Stores-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Ross Stores-Aktie auf 233.98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’017.24 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 101.72 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Ross Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 74.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch