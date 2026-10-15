NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ross Stores-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 112.04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.925 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 230.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’057.93 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 105.79 Prozent.

Am Markt war Ross Stores jüngst 72.18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch