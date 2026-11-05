NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Ross Stores-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 162.23 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in Ross Stores-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.164 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 1’514.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 245.74 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51.48 Prozent.

Der Börsenwert von Ross Stores belief sich zuletzt auf 73.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch