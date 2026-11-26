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|Lohnender Ross Stores-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Ross Stores-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Ross Stores-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ross Stores-Papier bei 69.04 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14.484 Ross Stores-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (223.26 USD), wäre die Investition nun 3’233.78 USD wert. Das entspricht einem Plus von 223.38 Prozent.
Ross Stores erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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