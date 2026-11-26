Heute vor 10 Jahren wurde das Ross Stores-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ross Stores-Papier bei 69.04 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14.484 Ross Stores-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (223.26 USD), wäre die Investition nun 3’233.78 USD wert. Das entspricht einem Plus von 223.38 Prozent.

Ross Stores erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch