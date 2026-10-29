NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ross Stores-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Ross Stores-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62.28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ross Stores-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.606 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (227.98 USD), wäre das Investment nun 366.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 266.06 Prozent gesteigert.

Der Ross Stores-Wert an der Börse wurde auf 72.94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch