Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Ross Stores-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 64.30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 155.521 Ross Stores-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36’298.60 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 30.09.2026 auf 233.40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 262.99 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Ross Stores belief sich zuletzt auf 74.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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