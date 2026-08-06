NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Ross Stores-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ross Stores-Papier bei 61.85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.617 Ross Stores-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 409.41 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Anteils am 05.08.2026 auf 253.22 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 309.41 Prozent vermehrt.

Der Ross Stores-Wert an der Börse wurde auf 80.51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch