Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Ross Stores-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Ross Stores-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ross Stores-Papier bei 61.85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.617 Ross Stores-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 409.41 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Anteils am 05.08.2026 auf 253.22 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 309.41 Prozent vermehrt.
Der Ross Stores-Wert an der Börse wurde auf 80.51 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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