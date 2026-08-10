Roivant Sciences Aktie 113331044 / BMG762791017
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10.08.2026 10:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Roivant Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Roivant Sciences-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Roivant Sciences-Anteile bei 9.91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 10.091 Roivant Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 366.70 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Papiers am 07.08.2026 auf 36.34 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 266.70 Prozent.
Am Markt war Roivant Sciences jüngst 26.27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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