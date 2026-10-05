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Roivant Sciences Aktie 113331044 / BMG762791017

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Roivant Sciences-Investition 05.10.2026 10:02:19

NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Roivant Sciences gewesen.

Roivant Sciences
29.57 CHF 0.45%
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Am 05.10.2021 wurde das Roivant Sciences-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.82 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’466.276 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie auf 35.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52’375.37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 423.75 Prozent.

Alle Roivant Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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