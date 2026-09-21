NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor einem Jahr eingefahren

Die Roivant Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 15.04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.649 Roivant Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie auf 39.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264.43 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 164.43 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich zuletzt auf 28.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch