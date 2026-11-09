NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr verdient

Die Richardson Electronics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10.41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 9.606 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 168.68 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 06.11.2026 auf 17.56 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 68.68 Prozent vermehrt.

Alle Richardson Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 258.29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch