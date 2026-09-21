Richardson Electronics Aktie 966560 / US7631651079
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 21.09.2023 wurde die Richardson Electronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11.19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 893.655 Richardson Electronics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’352.10 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 18.09.2026 auf 16.06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 43.52 Prozent vermehrt.
Richardson Electronics war somit zuletzt am Markt 235.33 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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