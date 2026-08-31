NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Richardson Electronics-Aktie an diesem Tag 8.85 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Richardson Electronics-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’129.944 Richardson Electronics-Aktien. Die gehaltenen Richardson Electronics-Aktien wären am 28.08.2026 20’011.30 USD wert, da der Schlussstand 17.71 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 100.11 Prozent gesteigert.

Alle Richardson Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 256.85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch