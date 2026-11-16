NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11.78 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 84.890 Richardson Electronics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’540.75 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 13.11.2026 auf 18.15 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 54.07 Prozent gleich.

Alle Richardson Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 265.94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch