Richardson Electronics Aktie 966560 / US7631651079
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Richardson Electronics gewesen.
Die Richardson Electronics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.92 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 144.509 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’744.22 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 02.10.2026 auf 18.99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 174.42 Prozent gesteigert.
Richardson Electronics war somit zuletzt am Markt 278.68 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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