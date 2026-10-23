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23.10.2026 16:36:18
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Resources Connection-Aktionäre
Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Resources Connection Investoren eine Dividende.
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection am 22.10.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0.28 USD für das Jahr 2026. So verringerte sich die Resources Connection-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 42.86 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Resources Connection beträgt 9.39 Mio. USD. Das kommt einer Verringerung der Resources Connection- Gesamtausschüttung um 49.65 Prozent gleich.
Resources Connection- Dividendenrenditeanpassung
Via NASDAQ beendete der Resources Connection-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 2.55 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Resources Connection-Aktie eine Dividendenrendite von 6.19 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 9.40 Prozent.
Resources Connection-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich
Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Resources Connection via NASDAQ um 81.11 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 71.56 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Resources Connection
Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 0.07 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2.75 Prozent sinken.
Schlüsseldaten der Resources Connection-Aktie
Resources Connection ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 84.249 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Resources Connection beläuft sich aktuell auf 0.00. Im Jahr 2026 erzielte Resources Connection einen Umsatz von 452.010 Mio.USD sowie einen Gewinn je Aktie von -1.21 USD.
Redaktion finanzen.ch
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