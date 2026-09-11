Resources Connection Aktie 1153865 / US76122Q1058
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die Resources Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5.09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 196.464 Resources Connection-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 764.24 USD, da sich der Wert einer Resources Connection-Aktie am 10.09.2026 auf 3.89 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 23.58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 133.33 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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