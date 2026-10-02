Resources Connection Aktie 1153865 / US76122Q1058
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Resources Connection von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Resources Connection-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Resources Connection-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Resources Connection-Aktie letztlich bei 14.94 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 66.934 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Resources Connection-Papiers auf 3.83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 256.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74.36 Prozent verringert.
Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 130.70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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