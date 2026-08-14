Resources Connection Aktie 1153865 / US76122Q1058
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in Resources Connection von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Resources Connection eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 14.08.2025 wurde die Resources Connection-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4.72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21.186 Resources Connection-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89.41 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Papiers am 13.08.2026 auf 4.22 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10.59 Prozent verringert.
Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 144.07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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