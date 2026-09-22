Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Repligen-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Repligen-Anteile an diesem Tag 313.10 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, befänden sich nun 3.194 Repligen-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Repligen-Papiers auf 180.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 577.16 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 42.28 Prozent gleich.
Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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