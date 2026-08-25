Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repligen von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Repligen-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Repligen-Papier an diesem Tag bei 274.01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.365 Repligen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 181.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66.28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -33.72 Prozent.
Der Börsenwert von Repligen belief sich zuletzt auf 10.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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