NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repligen von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Repligen-Papier an diesem Tag bei 274.01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.365 Repligen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 181.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66.28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -33.72 Prozent.

Der Börsenwert von Repligen belief sich zuletzt auf 10.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch