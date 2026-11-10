NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Repligen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 147.56 USD. Bei einem Repligen-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67.769 Repligen-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 178.94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’126.59 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 21.27 Prozent.

Repligen war somit zuletzt am Markt 11.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch