Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Repligen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Repligen-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31.04 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, befänden sich nun 32.216 Repligen-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 180.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’830.54 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 483.05 Prozent.
Am Markt war Repligen jüngst 9.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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