NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Repligen-Papier statt. Der Schlusskurs des Repligen-Papiers betrug an diesem Tag 120.70 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 82.850 Repligen-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’885.67 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 04.09.2026 auf 167.60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38.86 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Repligen eine Börsenbewertung in Höhe von 9.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch