NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Repligen-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 152.74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.547 Repligen-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’129.44 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 12.10.2026 auf 172.51 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12.94 Prozent.

Der Börsenwert von Repligen belief sich zuletzt auf 11.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch