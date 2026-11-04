|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Regeneron Pharmaceuticals-Investition
|
04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 628.00 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Regeneron Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.592 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’549.94 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 03.11.2026 auf 973.36 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 54.99 Prozent.
Jüngst verzeichnete Regeneron Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 99.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.ch)
|
30.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 mit Kurseinbruch (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt am Nachmittag deutlich ab (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 rutscht am Mittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.