NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 628.00 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Regeneron Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.592 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’549.94 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 03.11.2026 auf 973.36 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 54.99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Regeneron Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 99.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch