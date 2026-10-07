NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Regeneron Pharmaceuticals-Anteile bei 583.24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.171 Regeneron Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 738.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126.66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +26.66 Prozent.

Jüngst verzeichnete Regeneron Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 74.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch