Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Regeneron Pharmaceuticals-Anteile bei 583.24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.171 Regeneron Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 738.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126.66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +26.66 Prozent.
Jüngst verzeichnete Regeneron Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 74.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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