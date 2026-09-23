Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 646.51 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.547 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’243.45 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 22.09.2026 auf 803.90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24.34 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 81.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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