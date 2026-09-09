NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 556.53 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 17.968 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’560.04 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 08.09.2026 auf 810.31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45.60 Prozent erhöht.

Alle Regeneron Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 85.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch