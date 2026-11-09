NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51.25 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert, befänden sich nun 19.512 Red Robin Gourmet Burgers-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 168.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8.62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 83.18 Prozent vermindert.

Alle Red Robin Gourmet Burgers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 163.34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch