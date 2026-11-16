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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Red Robin Gourmet Burgers-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier letztlich bei 4.19 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’386.635 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 8.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’026.25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 110.26 Prozent gesteigert.
Red Robin Gourmet Burgers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 166.30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Analysen zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
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