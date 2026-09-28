Red Robin Gourmet Burgers Aktie 1449452 / US75689M1018
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8.19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 122.100 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 885.23 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 25.09.2026 auf 7.25 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 11.48 Prozent.
Der Marktwert von Red Robin Gourmet Burgers betrug jüngst 136.85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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