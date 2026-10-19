Red Robin Gourmet Burgers Aktie 1449452 / US75689M1018
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 19.10.2025 wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Red Robin Gourmet Burgers-Anteile bei 6.53 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 153.139 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (8.81 USD), wäre die Investition nun 1’349.16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34.92 Prozent zugenommen.
Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 166.53 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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