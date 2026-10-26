|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Red Robin Gourmet Burgers-Investment?
|
26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’355.014 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Papiere wären am 23.10.2026 11’043.36 USD wert, da der Schlussstand 8.15 USD betrug. Damit wäre die Investition um 10.43 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Red Robin Gourmet Burgers bezifferte sich zuletzt auf 153.78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Analysen zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.