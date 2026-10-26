NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’355.014 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Papiere wären am 23.10.2026 11’043.36 USD wert, da der Schlussstand 8.15 USD betrug. Damit wäre die Investition um 10.43 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Red Robin Gourmet Burgers bezifferte sich zuletzt auf 153.78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch