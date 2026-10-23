NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor einem Jahr bedeutet

Am 23.10.2025 wurde die Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Razvitie industry-Anteile bei 3.18 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Razvitie industry-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.447 Razvitie industry-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 1.92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60.38 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 39.62 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Razvitie industry belief sich jüngst auf 19.16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch