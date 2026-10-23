|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Razvitie industry-Anlage?
|
23.10.2026 10:02:13
NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Razvitie industry-Investment verlieren können.
Am 23.10.2025 wurde die Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Razvitie industry-Anteile bei 3.18 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Razvitie industry-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.447 Razvitie industry-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 1.92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60.38 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 39.62 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Razvitie industry belief sich jüngst auf 19.16 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Razvitie industry Holding AD
Analysen zu Razvitie industry Holding AD
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.