Razvitie industry Aktie 1003111 / BG1100043980
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25.09.2026 10:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien verlieren können.
Am 25.09.2025 wurden Razvitie industry-Anteile an der Börse BUL gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3.14 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3’184.713 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1.76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’605.10 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -43.95 Prozent.
Razvitie industry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.57 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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