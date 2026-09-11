NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.42 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Razvitie industry-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.322 Razvitie industry-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 1.76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72.73 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 27.27 Prozent.

Der Börsenwert von Razvitie industry belief sich jüngst auf 17.57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch