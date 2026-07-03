Razvitie industry Aktie 1003111 / BG1100043980
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03.07.2026 10:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Razvitie industry-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Razvitie industry-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Razvitie industry-Anteile an der Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0.03 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 322’580.645 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 567’741.94 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Papiers am 02.07.2026 auf 1.76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5’577.42 Prozent gesteigert.
Alle Razvitie industry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.36 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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