Rambus Aktie 644116 / US7509171069
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Rambus-Anlage?
|
22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Rambus eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Rambus-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12.72 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Rambus-Papier investiert hätte, befänden sich nun 786.164 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 96.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76’226.42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 662.26 Prozent vermehrt.
Rambus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rambus Inc.
Analysen zu Rambus Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.