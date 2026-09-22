NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Rambus-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12.72 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Rambus-Papier investiert hätte, befänden sich nun 786.164 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 96.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76’226.42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 662.26 Prozent vermehrt.

Rambus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch