NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Rambus-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Rambus-Aktie an diesem Tag 73.77 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 135.556 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’751.39 USD, da sich der Wert eines Rambus-Anteils am 31.08.2026 auf 86.69 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.51 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Rambus belief sich jüngst auf 9.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch