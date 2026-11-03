NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Rambus-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Rambus-Papier an diesem Tag 58.07 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Rambus-Aktie investiert hat, hat nun 172.206 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 84.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’467.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.67 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Rambus belief sich zuletzt auf 9.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch