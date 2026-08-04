Rambus Aktie 644116 / US7509171069
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Rambus-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Rambus-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Rambus-Anteile bei 75.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13.205 Rambus-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’217.62 USD, da sich der Wert eines Rambus-Anteils am 03.08.2026 auf 92.21 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.76 Prozent vermehrt.
Rambus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Rambus am 04.08.2026
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