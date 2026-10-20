Rambus Aktie 644116 / US7509171069
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rambus-Aktie Investoren gebracht.
Das Rambus-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11.69 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rambus-Aktie investiert, befänden sich nun 8.554 Rambus-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 92.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 792.64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 692.64 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Rambus belief sich jüngst auf 9.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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